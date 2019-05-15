الكهرباء توضح: خدمة حسابي تحفظ #حقوق_الملاك والمستأجرين وهذه آلية التسجيل

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن خدمة حسابي تعد مشروعاً وطنياً، يسهم من خلاله في حفظ حقوق المشتركين (ملاك ومستأجرين)، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها.

ودعت كل من يتعامل مع الشركة في مختلف المناطق إلى المسارعة بالتسجيل في خدمة “حسابي”، والحد من انتشار بعض المشكلات التي قد تحصل بين المالك والمستأجر في حال انتهاء عقد الإيجار وما إلى ذلك.

وأضافت “السعودية للكهرباء”، أن خدمة “حسابي”، تخدم جميع القطاعات (السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي)، مشيرة إلى أنها شرعت في تنفيذ مشروع تسجيل المستفيدين، لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقيتها العالية للمستفيد مباشرة، سعياً منها إلى تطوير الخدمة الكهربائية من خلال إطلاقها للخدمة؛ للوصول إلى المستفيد الفعلي منها؛ بهدف تسهيل عملية تسجيل المشتركين، إضافة إلى تنظيم المشترك لممتلكاته العقارية والعلاقة بينه وبين المستأجرين.

يذكر أن عملية التسجيل في الموقع الإلكتروني للشركة تتم من خلال تحديد نوع المشترك “أفراد أو أعمال” ثم تحديد نوع الهوية “هوية وطنية أو هوية مقيم”، ثم يتم إدخال البريد الالكتروني ورقم الجوال، ثم الضغط على أيقونة “تفعيل الحساب”، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وإضافة العنوان الوطني الخاص بالمشترك.