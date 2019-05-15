مصادر: الإقامة المميزة تحظر #العمل في مهن السعوديين

صحيفة الخليج الالكترونية

أكّدت مصادر مطلعة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن نظام الإقامة المميزة الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء لن يُؤثر على وظائف السعوديين.

وذكرت المصادر أن نظام الإقامة المميزة يحظر على المستفيد منها العمل في المهن المقصورة على السعوديين، بحسب “العربية”.

ويستهدف قرار الموافقة على نظام الإقامة المميزة تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي، الذي يُلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.

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نظام الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية، وفق ضوابط معينة.

كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

ويأتي نظام الإقامة المميزة ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء “جرين كارد”، خلال مقابلة خاصة على قناة “العربية” في عام 2016.