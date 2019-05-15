الشؤون_الإسلامية: تدشين برنامج #الملك_سلمان لإفطار الصائمين بـ #البلقان

صحيفة الخليج الالكترونية

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سراييفو، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك، وصربيا، وكرواتيا، وألبانيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وكوسوفا.

جاء ذلك بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، حيث يقدم البرنامج مايزيد على مائة ألف وجبة إفطار طوال الشهر الكريم.

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ويأتي البرنامج في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم بشهر الخير والعطاء، إذ يصاحب البرنامج تنظيم عدد من الأنشطة المتعددة من تنظيم محاضرات دعوية وإرشادية تناقش بيان سماحة الإسلام، ورفضه التام للتطرف بكل صوره ونبذه للإرهاب، والتأكيد على التضامن الإسلامي، ومبدأ الأخوة الإسلامية، وضرورة ترسيخها لدى المسلمين، وكذلك نشر الوسطية والاعتدال.

ونوه مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو بالدعم والمتابعة التي يجدها البرنامج من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يحرص على مد جسور التواصل مع المسلمين بالعالم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة انطلاقا من ريادة المملكة للعمل الإسلامي.