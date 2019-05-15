انت الان تتابع بعد توبيخها.. بولندا تستدعي سفيرة إسرائيل مجددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بنيامين نتنياهو

استدعت بولندا، اليوم الأربعاء، سفيرة إسرائيل لديها بعد تعرض سفيرها في تل أبيب لاعتداء. وقبل نحو يومين، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها ألغت زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد إسرائيلي برئاسة وزير العدالة الاجتماعية إيلي كوهين، وذلك بعد أن غيرت تل أبيب أعضاء الوفد. وقالت الخارجية البولندية إن "بولندا قررت إلغاء زيارة ممثلين رسميين عن إسرائيل بعد أن غيرت الأخيرة، وفي آخر لحظة، أعضاء الوفد، وهذا يعني أنه كان من المفروض تركيز المحادثات"، مضيفة أن المحادثات كان من المقرر أن تركز على إعادة الممتلكات اليهودية.

وتعتبر بولندا أن مسألة إعادة ممتلكات اليهود التي صودرت خلال الحرب العالمية الثانية هي مسألة مغلقة. وفي فبراير الماضي، استدعت وزارة الخارجية البولندية سفيرة تل أبيب "أنا أزاري" للتوبيخ على خلفية تصريحات للقائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك بعد 3 أيام من استدعائها، على أثر تقارير عن تعليقات لرئيس

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