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4 جرحى في انفجار دراجة مفخخة شمالي سوريا

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصيب أربعة مدنيين في انفجار دراجة نارية مفخخة في قرية سجو التابعة لمدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا.

 

وأفادت مصادر محلية لوكالة "الأناضول"، بأنّ الانفجار وقع في أكثر شوارع القرية ازدحامًا، وأسفر عن جرح أربعة مدنيين.

 

وأوضحت المصادر أنَّ قوات الأمن التي وصلت إلى مكان التفجير، اتخذت تدابير أمنية في محيط المكان، ونقل المصابين إلى المستشفيات.

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ولم تتبنَ أي جهة العملية حتى اللحظة، فيما تتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/بي كا كا"، التي سبق أن نفذت عمليات مشابهة في المنطقة، بحسب الوكالة.

 

وفي السياق ذاته، تمكن عناصر الجيش الحر من الحيلولة دون انفجار دراجة مفخخة في جرابلس شمالي سوريا، وأفادت مصادر محلية بأنَّ دراجة نارية أثارت شبهة لدى عناصر الجيش الحر في منطقة محسنلي جنوبي جرابلس، فقاموا على إثرها بتدمير الدراجة.

 

وتشهد مناطق سيطرة الجيش الحر شمالي سوريا، من حين لآخر، تفجيرات تستهدف المدنيين والعسكريين في المنطقة، ينفذها مسلحون تابعون لـ "ي ب ك".
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