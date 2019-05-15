4 جرحى في انفجار دراجة مفخخة شمالي سوريا

وأفادت مصادر محلية لوكالة "الأناضول"، بأنّ الانفجار وقع في أكثر شوارع القرية ازدحامًا، وأسفر عن جرح أربعة مدنيين.
وأوضحت المصادر أنَّ قوات الأمن التي وصلت إلى مكان التفجير، اتخذت تدابير أمنية في محيط المكان، ونقل المصابين إلى المستشفيات.
ولم تتبنَ أي جهة العملية حتى اللحظة، فيما تتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/بي كا كا"، التي سبق أن نفذت عمليات مشابهة في المنطقة، بحسب الوكالة.
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