دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تستعد لإطلاق إصدار خاص من هاتف Oppo Reno مميز بثيم Gundam ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Oppo اليوم على حسابها في موقع Weibo مجموعة من الصور الجديدة التي تؤكد بها على خططها لإطلاق هاتف Oppo Reno في طبعة خاصة تأتي بثيم Gundam.

بعد أن قدمت شركة Oppo مؤخراً إصدارها الخاص من هاتف F11 Pro Avengers، تستعد الشركة من جديد لإطلاق إصدار خاص من هاتف Oppo Reno يأتي بثيم Gundam المميز باللون الأسود، بتصميم مستوحى من سلسلة الروبوت أنميشن اليابانية.

ويتميز الهاتف بثقب الشاشة في منتصف الشاشة ليكون أول الإصدارات المميزة بهذا التصميم، كما يأتي بإطارات نحيفة جداً، وتتميز الجهة الخلفية للهاتف بتصميم Gundam مع كاميرة خلفية مزدوجة مع فلاش، أيضاً يختفي مستشعر البصمة من الجهة الخلفية لذا من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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من جانب أخر تأتي الشاشة بورق حائط لشخصيات الأنيميشن من الروبوت، أيضاً من المتوقع أن تطلق Oppo هذا الإصدار من هاتف Reno Gundam مع مجموعة من الإكسسوارات التي تتوافق مع ثيم Gundam منها حافظة على سبيل المثال، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيكون إصدار مميز من سلسلة هواتف Reno مع مكونات أعلى من المتوسط.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تستعد لإطلاق إصدار خاص من هاتف Oppo Reno مميز بثيم Gundam ظهر على التقنية بلا حدود.