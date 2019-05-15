دبي - بواسطة محمد فارس © لينوفو تعلن عن أول نموذج لكمبيوتر لوحي قابل للطي لينوفو تعلن عن أول نموذج لكمبيوتر لوحي قابل للطي

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة "لينوفو" الصينية، عن أول نموذج لكمبيوتر لوحي قابل للطي، سيندرج ضمن عائلة "ثنك باد إكس 1"، وذلك في مؤتمرها الذي عقد بولاية فلوريدا الأميركية، ومن المتوقع إطلاقه رسميًا العام القادم.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، لم تكشف الشركة الصينية عن تفاصيل تقنية خاصة بالجهاز، وذلك خوفًا من وجود منافسين لها قد يفكرون بدورهم في الدخول لهذا الميدان.

ومن بين المواصفات التي تم الكشف عنها، وفقًا للموقع، أن شاشة الكمبيوتر من نوع "أوليد" وبقياس 13.3 بوصة، وتعمل بأسلوب يشبه "جالكسي فولد" من "سامسونج" القابل للطي.

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وبحسب "لينوفو" فإنها عملت على تطوير المفصل الذي يثني الشاشة، فضلا عن الاهتمام بشكل كبير في جوانب تتعلق بالحماية ومتانة الشاشة، وتخفيف وزن الجهاز بشكل كبير، وإضافة قلم للكتابة على الشاشة.

وبمقدور الجهاز اللوحي أن يتحول إلى كمبيوتر مكتبي، إذ أنه يدعم توصيل لوحة مفاتيح وماوس بتقنية "بلوتوث" اللاسلكية.

وبحسب "سكاي نيوز"، يتوقع خبراء تقنيون أن تكون هناك خيارات توصيل أخرى مثل منفذ "يو إس بي"، كما أن عمر البطارية سيمتد ليوم كامل، وسيدمج مكبرات صوت ثنائية وكاميرات ويب. © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content لينوفو تعلن عن أول نموذج لكمبيوتر لوحي قابل للطي (2)