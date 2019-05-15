العراق يقرر شراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تتميز منظومة الدفاع الجوي إس-400 بأنها شديدة الدقة أفاد السفير العراقي في العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، بأن بغداد قررت شراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية. ولم يذكر السفير العراقي تفاصيل أخرى، كما لم يحدد موعد إجراء عملية الشراء. وكانت ​وزارة الخارجية الأميركية حذرت​ السلطات ​العراق​ية ودولا أخرى من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لقانون مواجهة أعداء ​أميركا​ عبر العقوبات (CAATSA). ووقعت روسيا اتفاقات لتزويد تركيا ودول أخرى بأنظمة دفاع صاروخي من ذات الطراز، خلال العامين الماضيين. Advertisements وكانت الصين أول مشتر أجنبي لذلك النظام الدفاعي من روسيا بموجب عقد وقع في 2014. وتبدي الولايات المتحدة قلقا من أن تستخدم تكنولوجيا "إس-400" لجمع البيانات التكنولوجية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف الناتو. وتتميز منظومة الدفاع الجوي إس-400 بأنها شديدة الدقة في رصد الأهداف واستهدافها.

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