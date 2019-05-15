شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الهولندية فى العراق: أبوابنا ستبقى مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت السفارة الهولندية في العراق، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن غلق أبوابها بسبب التوتر في المنطقة. وقالت السفارة - في بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن السفارة الهولندية في العراق مفتوحة وستبقى مفتوحة.

يشار الى إن حكومة هولندا علقت عمل بعثتها في العراق التي تقدم المساعدة للسلطات المحلية لمواجهة التهديدات الأمنية.

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