شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أبرز ملامح نظام الإقامة المميزة فى السعودية وتأثيراته الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت المملكة العربية السعودية أمس، الثلاثاء، نظام الإقامة المميزة، وذلك فى جلسة لمجلس الوزراء السعودى أمس، برئاسة العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين.

وكان مجلس الشورى السعودى وافق على مشروع نظام الإقامة المميزة التى تخص المقيمين فى السعودية، وذلك بعد موافقة 76 عضوًا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوًا.

ونشرت السفارة السعودية لدى القاهرة إنفوجراف، يوضح أبرز ملامح النظام، وهدفه إمكانية حصول غير السعودى سواء كان مقيما داخل المملكة أو قادما من الخارج على إقامة مميزة تتضمن مزايا معينة.





السفارة السعودية بالقاهرة

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نظام الإقامة المميزة

ومدة الإقامة، تنقسم لسنة قابلة للتجديد، أو مدة غير محددة، ومن المتوقع أن يؤثر نظام الإقامة اقتصاديا، من جهة نمو الإيرادات الحكومية غير النفطية، وخلق فرص عمل ورفع مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى، وزيادة القوة الشرائية النوعية.

كما يساهم فى تفعيل شراكة المملكة مع دول العالم بما ينسجم مع رؤية 2030، وتقدم ترتيب المملكة فى مؤشر الثقة والأمان الاستثمارى، ودعم الاستثمار السياحى داخل المملكة، وتعزيز جهود المملكة فى القضاء على التستر التجارى.