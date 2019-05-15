ونشرت السعيد تغريدات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وذكرت فيها أن مبارك كشف لها أسرارا وخفايا الغزو العراقي للكويت".
وأضافت أنه تحدث عن "عواقب صفقة القرن، ومعلومات عن حرب السادس من أكتوبر وإستعادة سيناء، بالإضافة إلى تأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط".
وأكد مبارك، وفقا للسعيد، قائلا: "قلت لشيمون بيريز إنتوا عايزين تخشوا الجامعة العربية؟..ابعد عن الكلام ده..الجامعة العربية دي بيت العرب".
وأضاف: "قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس.ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوي لن تجعل أي سلام أو تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت".
ولم يسبق لمبارك أن أجرى حوارا صحفيا مصورا منذ الإطاحة به من الحكم وما أعقب من سنوات في السجون والمحاكم، فيما سبق للإعلامية الكويتية أن نشرت حوارا مكتوبا مع حسني مبارك في العام 2015 قالت إنها أجرته عبر الهاتف.
كانت هذه تفاصيل خبر حسني مبارك يكشف لأول مرة أسرارا وخفايا الغزو العراقي للكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.