بعد نشر صواريخ إيرانية... معلومات استخباراتية تكشف سر زيارة بومبيو المفاجئة

وأكدت "رويترز"، أن "بومبيو طلب من قادة العراق السيطرة على جماعات تابعة لإيران تهدد القواعد الأمريكية"، كما كشف عن "قيام ميليشيات تابعة لإيران بنشر صواريخ قرب قواعد أمريكية بالعراق"، حسب الوكالة.

© REUTERS / LEAH MILLIS

ونقلت الوكالة، عن مصدرين أمنيين عراقيين أن "زيارة بومبيو المفاجئة لبغداد هذا الشهر جاءت بعد أن أظهرت معلومات استخباراتية أمريكية أن ميليشيات عراقية مقربة من إيران نشرت صواريخ قرب قواعد للقوات الأمريكية".

وأضاف المصدران أن "بومبيو هدد كبار القادة العسكريين العراقيين أنهم إن لم يحكموا سيطرتهم على هذه الميليشيات، التي توسع نفوذها في العراق فسترد الولايات المتحدة بقوة".

وقال مصدر عسكري عراقي بارز على علم بتفاصيل زيارة بومبيو: "الرسالة الأمريكية كانت واضحة. طالبوا بضمانات بأن العراق سيكون قادرا على منع هذه الجماعات من القيام بتهديد المصالح الأمريكية". وأضاف: "لقد قالوا إنه في حالة تعرض أمريكا للهجوم على الأرض العراقية فإنها سترد للدفاع عن نفسها دون الرجوع إلى بغداد".

وقال المصدر الأمني العراقي الثاني إن "اتصالات اعترضها الأمريكيون أظهرت أن بعض الجماعات المسلحة أعادت نشر مقاتليها ليتخذوا مواقع مثيرة للريبة، وهو ما اعتبره الأمريكيون استفزازا". وأضاف: "تم إبلاغ العراقيين بأن أي تهديد من هذه الجماعات سيتم التعامل معه بصورة مباشرة من قبل الأمريكيين باستخدام القوة"، مؤكدا أن "المسؤولين الأمريكيين بحثوا مع نظرائهم العراقيين انتشار فصائل مسلحة مدعومة من إيران على الحدود السورية".