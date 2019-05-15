شكرا لقرائتكم خبر عن كم ملعقة سكر بعبوة العصير الصغيرة؟.. «الصحة» تكشف مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
حذرت وزارة الصحة من الاستهلاك الزائد للسكر , لأنه سبب رئيس للسمنة وداء السكري وتسوس الأسنان وبالتالي زيادة خطورة الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
وأشارت الوزارة إلى أن خطورة الإصابة بالسكري من النوع الثاني تزداد بنسبة 26% لدى الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات المحلاة من(1) علبة إلى (2) علبة في اليوم مقارنة بالأشخاص الذين يستهلكون المشروبات المحلاة بصورة نادرة.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن العلبة الواحدة من المشروبات المحلاة تحتوي في المتوسط على مايقارب عشر ملاعق صغيرة من السكر.
وكانت الصحة قد نصحت بضرورة التقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة، وذلك عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية ، مبينةً أن هذه العصائر فوائدها أقل ، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والألوان الصناعية والنكهات ولا يوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية .
يذكر أنه منذ 1975م فقد زاد انتشار السمنة عالمياً ثلاثة أضعاف وفي الأطفال والمراهقين إلى 10 أضعاف، كما ارتفع عدد المصابين بالسكري من 108 ملايين في عام 1980 إلى 422 مليونا عام 2014 م.
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