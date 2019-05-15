جدة.. فريق طبي ينهي معاناة طفلة من ورم ضخم يزن كيلوجرامين

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جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة من استخراج ورم يزن 2 كيلوجرام من طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات، بعد إحالتها من أحد المستشفيات نتيجة آلام مزمنة وحادة في منطقة البطن مع وجود انتفاخ كانت تعاني منه لفترة طويلة.
وبعد الكشف من قبل الأطباء وعمل الفحوص الإشعاعية تبين وجود كتلة تزن 2 كيلوجرام بالمبيض الأيسر مع قناة فالوب اليسرى ليتم عمل الفحوص اللازمة قرر أطباء الجراحة التدخل الجراحي السريع لإنقاذ حياة الطفلة؛ وذلك لتلافي ازدياد حجم الورم، وقد استغرقت العملية ما يقارب ثلاث ساعات تم من خلالها استئصال الورم كاملاً. وتتمتع الطفلة حالياً بصحة جيدة واستقرار كامل.
وقدم ذوو الطفلة الشكر الجزيل للفريق الطبي المشرف على الحالة بقيادة الدكتور خالد العيباني والدكتور أحمد فتحي وبقية الطاقم الطبي والفني.
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