غزة تحيي الذكرى الـ71 للنكبة بإضراب شامل

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مظاهرات فلسطينية - أرشيفية
يحيي الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، ذكرى نكبة 1948 الـ71، والتي توافق اليوم 15 مايو، حيث يعم الإضراب الشامل قطاع غزة، في وقت تجري فيه الاستعدادات لانطلاق مليونية العودة ظهر اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وفعاليات شعبية في مختلف محافظات الوطن. وذكر جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في تقرير إحصائي أن عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948، بلغ نحو 100 ألف شهيد، بينما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10853 شهيدا خلال الفترة من 29-09-2000 وحتى 07-05-2019.
وأضاف أن عام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، إذ سقط 2240 شهيدا، منهم 2181 استشهدوا في قطاع غزة، غالبيتهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، أما خلال عام 2018، فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 312 شهيدا، منهم 57 شهيدا من الأطفال وثلاث سيدات، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يقوم باحتجاز جثامين 15 شهيدا. كانت
وأضاف أن عام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، إذ سقط 2240 شهيدا، منهم 2181 استشهدوا في قطاع غزة، غالبيتهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، أما خلال عام 2018، فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 312 شهيدا، منهم 57 شهيدا من الأطفال وثلاث سيدات، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يقوم باحتجاز جثامين 15 شهيدا.
كانت القوى الوطنية لمحافظة رام الله والبيرة، دعت لأوسع مشاركة في فعاليات حق العودة، كما دعت القوى لاعتبار يوم الجمعة المقبل "يوم تصعيد" على نقاط التماس والاحتكاك مع الاحتلال، وفي المواقع التي تشهد فعاليات أسبوعية أيام الجمعة.
وأحيا عشرات الآلاف ذكرى النكبة في غزة يوم أمس، تحت عنوان "من رماد النكبة إلى تجسيد العودة فلنسقط المؤامرات"، مؤكدين حق العودة ورفض صفقة القرن الأمريكية، ودعمهم لمواقف القيادة الفلسطينية المتمسكة بالحقوق والثوابت.
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