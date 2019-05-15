انت الان تتابع الصحف العربية تبرز استهداف منشآت نفطية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف سلطت الضوء على حالة من الحزن والاحتقان في الخرطوم بعد الأحداث الدامية التي شهدها موقع الاعتصام أول من أمس، الإثنين، وأدت إلى مقتل 6 معتصمين بينهم ضابط

تصدّر الهجوم على منشآت نفطية في السعودية عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في السودان بعد استهداف المتظاهرين، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. تحت عنوان "هجوم إرهابي بـ(الدرون) على محطتي ضخ نفط سعوديتين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح عن هجوم إرهابي بـ"درون" مفخخة، استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

صحيفة "الرأي" الأردنية أشارت إلى تأكيد مجلس الوزراء السعودي أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية -بما في ذلك ما تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب، الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وما وقع أخيرا في الخليج العربي- لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات

صحيفة "الرأي" الأردنية أشارت إلى تأكيد مجلس الوزراء السعودي أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية -بما في ذلك ما تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب، الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وما وقع أخيرا في الخليج العربي- لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، مشددة على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وحول ردود الأفعال بعد هذا الهجوم تناولت صحيفة "الخليج" الإماراتية استنكار دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات بدون طيار مفخخة، واستهداف محطتي ضخ لخط الأنابيب في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأدانت الإمارات هذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية، والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كل الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأضاف البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية هو كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

كما أوضحت "الرأي" أن ملك الأردن أكد في برقية إلى العاهل السعودي، وقوف الأردن بجانب السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأفادت صحيفة "الحياة" أن مسؤولا أمريكيا مطلعا أعلن أن وكالات الأمن الوطني الأمريكية تعتقد الآن أن وكلاء متعاطفين مع إيران أو يعملون لحسابها ربما هاجموا أربع ناقلات قبالة الإمارات، وليس القوات الإيرانية نفسها.

وأضاف المسؤول أن من بين المهاجمين المحتملين جماعة الحوثي في اليمن أو فصائل شيعية تدعمها إيران وتتخذ من العراق مقرا لها، لكنه أردف أن واشنطن لا تمتلك دليلا دامغا على مخربي السفن الأربع، ومنها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة ساحل إمارة الفجيرة الأحد.

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في المقابل كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن نفي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سعي بلاده لحرب مع إيران، مؤكدا أن بلاده سترد بالشكل المناسب إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم.

وبالانتقال إلى السودان وتحت عنوان "السودان: قاتل مجهول وراء مجزرة الاعتصام"، ذكرت "الخليج" أن حالة من الحزن والاحتقان سادت أمس الثلاثاء في العاصمة السودانية، الخرطوم، بعد الأحداث الدامية التي شهدها موقع الاعتصام أول من أمس، الإثنين، وأدت إلى مقتل 6 معتصمين، بينهم ضابط من الجيش، من قبل قوى عسكرية مجهولة، وحددت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، آخر موعد لنقل السلطة من "المجلس العسكري الانتقالي" إلى المدنيين، محذرةً من وقوع البلاد في أتون الفوضى، بينما ألقت الولايات المتحدة باللوم على المجلس، في أحداث ليلة الإثنين، بحسب ما قالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان، أمس.

وقالت قوى التغيير التي استأنفت المفاوضات، أمس، مع المجلس العسكري، إن اليوم هو آخر موعد للاتفاق على نقل السلطة للمدنيين، والشروع في تنفيذ الاتفاق، وإلا فإن البلاد ستقع في فوضى.

بينما أشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى إعلان عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير على أن تستمر الفترة الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات، مضيفا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرحلة الانتقال خلال 24 ساعة.

وذكر الفريق ياسر العطا أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي، على أن تذهب البقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف.

وتحت عنوان "اتفاق سوداني على مجلس أمني"، أفادت "الشرق الأوسط" أن تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني توصلا إلى إنشاء مجلس للأمن يرأسه رئيس المجلس السيادي، وترشيح امرأة للمجلس الأخير.

هذا ما أكده لـ"الشرق الأوسط" القيادي في قوى الحرية والتغيير، صديق يوسف، الذي أعرب عن رضاه عن ما تحقق في المفاوضات الجارية مع قيادات المجلس العسكري.

وقال يوسف، وهو عضو وفد التفاوض من جانب قوى الحرية والتغيير، إن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، وتعد اختراقا كبيرا، وستختتم اليوم بإعلان أسماء رئيس المجلس السيادي، وأعضاء المجلس العشرة.

تناولت صحيفة "البيان" الإماراتية الشأن الليبي تحت عنوان "البرلمان الليبي يصنف الإخوان تنظيما إرهابيا"، حيث صنف مجلس النواب الليبي جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمجلس، ووافق المجلس على قانون تجريم جماعة الإخوان واعتبارها تنظيما إرهابيا.

وأعلنت غرفة عمليات صبراتة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أمس الثلاثاء، مقتل الإرهابي صفوان عبد الحميد جابر، أحد أبرز عناصر تنظيم داعش المطلوبين للعدالة في ليبيا، خلال قصف جوي استهدف مقر كتيبة الفاروق، بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.