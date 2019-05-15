أردوغان وبوتين اتفقا على اجتماع مجموعة عمل بشأن سورية قريباً

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محمد عثمان - الرياض - أنقرة - رويترز | منذ 25 دقيقة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 15:48

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير وبوتين اتفقا على ضرورة اجتماع مجموعة عمل بشأن شمال غرب سوريا في أسرع وقت ممكن.



وكان هجوم للجيش السوري وحلفائه بدعم من روسيا استهدف في الآونة الأخيرة إدلب والمناطق المحيطة بها وأسفر عن تشريد أكثر من 150 ألف شخص وفقا لما تقوله الأمم المتحدة فيما يقول عمال إنقاذ ومسؤولون في الدفاع المدني إن ما يربو على 120 مدنيا قتلوا. وكان هجوم للجيش السوري وحلفائه بدعم من روسيا استهدف في الآونة الأخيرة إدلب والمناطق المحيطة بها وأسفر عن تشريد أكثر من 150 ألف شخص وفقا لما تقوله الأمم المتحدة فيما يقول عمال إنقاذ ومسؤولون في الدفاع المدني إن ما يربو على 120 مدنيا قتلوا. وقال جاويش أوغلو إن هجمات القوات الحكومية السورية تضر بفرص تشكيل لجنة برعاية الأمم المتحدة لوضع مسودة دستور جديد لسورية.



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