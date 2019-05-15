فرنسا تدين الهجوم على محطتي نفط سعوديتين

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باريس: اعتبرت الخارجية الفرنسية الأربعاء أن الهجمات على خط أنابيب نفط رئيسي في السعودية بواسطة طائرات من دون طيار تبناها الحوثيون الثلاثاء، هي "عمل غير مقبول".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أجنيس فون دير مول، في بيان "تدين فرنسا بشدة الهجمات التي نفذت بواسطة طائرات من دون طيار ضد منشآت نفطية سعودية تبناها الحوثيون". وأضافت "هذه الهجمات التي تمس أمن السعودية والاستقرار في المنطقة تعد عملا غير مقبول".

واضافت "تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي تصعيد قد يهدد العملية السياسية لانهاء النزاع اليمني".

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وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح قد أعلن أمس الثلاثاء عن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار مفخخة، استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

وأكد الفالح أن "هذه الأعمال التخريبية تستهدف إمدادات النفط للعالم"، مشدداً على عدم تأثر إنتاج النفط أو صادرات الخام من السعودية.

كما أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت لها محطتا ضخ النفط، وتلك التي وقعت مؤخراً في الخليج العربي لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، مشدداً على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك جماعة الحوثي المدعومة من إيران.





