الإمارات ترحّب باتفاق السودان

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أبوظبي: اعتبرت الامارات ان الاتفاق في السودان على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يضع هذا البلد على طريق الإستقرار.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر "الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعا للإستبشار".

وأضاف "الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الإستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية (الرئيس المخلوع عمر) البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل".

Advertisements

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان ليل الثلاثاء-الأربعاء أنّه تمّ الاتّفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، على أن يُتمّم الاتفاق خلال 24 ساعة.

وكان الطرفان اتّفقا الاثنين على هيكليات السلطة المكوّنة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وعلى الرّغم من التوصل إلى الاتّفاق، شهدت العاصمة السودانية أحداثاً دامية مساء اليوم نفسه قتل خلالها ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم.