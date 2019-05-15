رحيل وزير الإعلام السعودي السابق علي بن حسن الشاعر

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"الخليج 365" من الرياض: توفي اليوم وزير الإعلام السابق علي بن حسن الشاعر وهو من مواليد المدينة المنورة بتاريخ 1931، حاصل على شهادة البكالريوس في التاريخ وفي العلوم العسكرية.

تولى عدة مناصب في مسيرته الحافلة فكان قائد كلية الملك عبدالعزيز العسكرية بالرياض لسبع سنوات وملحق عسكري لدى باكستان لأربع سنوات وكذلك ملحق عسكري لدى لبنان من عام 1976 حتى نهاية عام 1982.



بعد ذلك عين سفيراً للمملكة في لبنان ويصف الراحل لبنان: "بلد متميز في تركيبة شعبه متفرد في تعدد طوائفه السياسية وعقائده الدينية، وقد ضربت له مثلا بتركيبة كيماوية دقيقة النسب تتفاعل في بوتقة فوق مرجل فإذا ما زادت نسبة مادة على أخرى تنفجر البوتقة ويحترق المعمل وهذا في تقديري ما حدث في 13 نيسان من عام 1975".

تعرض للإصابة أثناء عمله لبنان وفي مهمة توفيقية بين الزعامات اللبنانية بتكليف من اللجنة الرباعية العربية، حيث أطلق النار على المروحية التي كانت تقله مع سفير دولة الكويت ذلك الوقت وبعض المرافقين بعد عبور أجواء مدينة جونيه وأصيب في قدمه ووصف العملية التي حدثت بأنها محاولة لإغتيال الدور السعودي البناء في لبنان.



بعد ذلك تولى حقيبة وزارة للإعلام منذ عام 1983 ولمدة 14 عاما، وفي عهده أنشئت القناة الثانية الإنكليزية وأدخلت الإعلانات التجارية، ومدد ساعات البث في التلفزيون، وكانت الفترة التي تولى فيها الوزارة فترات عصيبة وتحديات إعلامية عديدة واجهتها المملكة بدءا من حرب الخليج الأولى ثم الغزو العراقي لدولة الكويت وما حدث خلال وبعد ذلك من إصدار البيانات والتصريحات لتوضيح مواقف المملكة الثابتة تجاه ما سمي آنذاك بدول الضد في حرب الخليج الثانية.



طاش ماطاش



كانت بداية المسلسل السعودي الشهير (طاش ما طاش) في عام 1993 وكان علي الشاعر هو وزير الإعلام حيث اتفق مع ناصر القصبي وعبدالله السدحان وعامر الحمود حيث طلبوا مقابلته وعرضوا عليه العمل وقام بدعمهم والإتفاق على عمل جزء واحد فقط، واستمر العمل بعد ذلك ليكون علامة مهمة في تاريخ السعودية الفني الاجتماعي.



إنجازات متعددة

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حصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة في 1977 ووشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية في 1984. كما نال عدة أوسمة من باكستان والأردن ولبنان ومصر والعراق.

شارك في عدد من مؤتمرات القمم العربية والإسلامية ورأس وفد المملكة إلى عدد من مؤتمرات وزراء الإعلام الدول العربية والاسلامية.

كلف بعدد من المهمات السياسية موفدا من الملك فهد بن عبدالعزيز إلى رؤساء مصر وسوريا واليمن والعراق وكذلك إلى سلطان عمان.

