دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters معبر "جابر- نصيب"الأردن: حركة التصدير مع سوريا والعراق منعدمة

قال رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني سليمان الحياري إن حركة التصدير للعراق وسوريا في الآونة الأخيرة عبر معبري طريبيل، وجابر- نصيب منعدمة.

وبين الحياري لجريدة "الدستور" الأردنية، أن "ضعف حركة التصدير للعراق يأتي بسبب تذبذب الموقف العراقي، أما انعدام حركة التصدير مع الجانب السوري فسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر".

ويعتبر معبر "جابر-نصيب" بين سوريا والأردن مهما لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمر عبره قبل اندلاع الأزمة السورية مئات الشاحنات يوميا، تنقل البضائع من سوريا وتركيا ولبنان إلى الخليج.

وأغلق المعبر عام 2015 بعد سيطرة المسلحين عليه، ما أدى إلى انقطاع حركة الشاحنات، وأعيد فتحه في أكتوبر 2018، بعدما بسط الجيش السوري سيطرته عليه.

المصدر: وكالات