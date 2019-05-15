تقدم قوقل العديد من الخدمات المساعدة في التخطيط للرحلات وحجوزات السفر عند البحث عبر الإنترنت، لكن على ما يبدو أنها تريد التركيز أكثر على الأمر من خلال توفير جميع الخدمات في مكان واحد للمستخدمين لتصبح وسيلة معتمدة لديهم للحصول على ما يتعلق بالسفر.
وقد قامت الشركة بدمج جميع خدماتها تحت سقف واحد باسم Trips، ويقدم الموقع خيارات لحجز الفنادق، رحلات الطيران، وباقات العطلات، أو حتى الاستمتاع بالاقتراحات المقدمة منه.
وتساعد قوقل في تحديثها الجديد المستخدمين لتنظيم رحلاتهم بشكل أفضل، حيث ستقدم بيانات أكثر حول مسار الرحلات والطقس المتوقع وغيرها من الأمور التي تساهم في اتخاذ القرار، كما ستبدأ لاحقًا بإظهار المسار على خرائطها.
كانت قوقل توفر خدمات مساعدة في التخطيط للسفر عبر محرك البحث أو خرائطها بشكل منفصل؛ فمثلًا عند البحث عن رحلات طيران ستظهر اقتراحات حول بعض الرحلات في البحث، وكذلك عند البحث عن فنادق في تطبيق الخرائط والذي كان يساعد في الحجز بشكل مباشر بسبب ميزة قدمتها الشركة مؤخرًا، لكن الآن سيكون كل شيء في مكان واحد لحجز رحلة السفر وما يتعلق بها بكل سهولة.
التدوينة قوقل تجمع خدماتها الخاصة بالسفر في موقع واحد باسم Trips ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.