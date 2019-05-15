دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تكشف عن إصدارات خاصة من هاتف Realme X ظهر على التقنية بلا حدود.

في فعاليات مؤتمر Realme الذي أقيم اليوم قدمت الشركة إصدارتها الجديدة من الهواتف المتوسطة Realme X وRealme X Lite، كما كشفت الشركة عن إصدارات خاصة من هاتف Realme X تعرف ب“Onion” و “Garlic”.

تنتقل شركة Realme إلى مستوى جديد في سوق الهواتف المتوسطة بإصدارها الجديد Realme X، حيث يأتي هذا الإصدار بمجموعة من المواصفات المميزة مع تسعير جيد للمستخدمين.

وإلى جانب إعلان Realme عن إصدارات الشركة في هاتفي Realme X وRealme X Lite، قدمت أيضاً الشركة الصينية إصدارات مميزة بتصميم خاص من هاتف Realme X تنطلق بأسماء ترتكز على أسماء الخضروات حيث يأتي النموذج الأول بعنوان “بصل”، بينما يأتي النموذج الثاني بعنوان” ثوم” أو “Onion” و “Garlic”.

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وتأتي الإصدارات الخاصة من هاتف Realme X بتكلفة أعلى نسبياً، مع سعر 276 دولار، حيث تنطلق هذه الإصدارات خلال الفترة القادمة إلى أسواق الهند والصين.

المصدر

هذا الموضوع Realme تكشف عن إصدارات خاصة من هاتف Realme X ظهر على التقنية بلا حدود.