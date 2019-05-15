شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قانون الإقامة المميزة..خارجية السعودية تنشر لقاء قديم لولى العهد..ونشطاء:وعد فأوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الخارجية السعودية على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها، جزءًا من مقابلة تلفزيونية لولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، يتحدث فيه عن ملف الإقامة والوافدى، فى إشارة إلى وفاءه بوعده بشأن قانون الإقامة المميزة.

وقال ولى العهد السعودى "قبل 3 سنوات"، فى المقابلة التي نشرتها وزارة الخارجية السعودية : "يوجد عندنا الكثير من الأجانب غير السعوديين سواء مسلمين أو عرب يعيشون فترات طويلة فى السعودية، عشر سنوات عشرين سنة بل بعضهم شبه مستوطن داخل السعودية، وهؤلاء لا يخلقون أى عائد اقتصادى للسعودية وكل أموالهم تذهب للخارج".

وتابع قائلا: "أعطيناهم جزءا من الحقوق فى الحياة والاستثمار والتحرك داخل السعودية، وسوف يعطى رافدا قويا جدا لإيراد الدولة وسوف يدعم الاقتصاد السعودى بشكل قوى جدا وسوف يخلق الكثير من الفرص".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من المقابلة، معلقين بأنه أوفى بوعده، مع عبارات الشكر.

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وكان مجلس الوزراء السعودي أقر أمس، قانون الإقامة المميزة، وقيام مركز الإقامة المميزة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق النظام، وفقا لتقرير وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن "المركز يعكف حالياً على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو قادما من الخارج ، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة".

ولفت تقرير الوكالة إلى أن المركز الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية بـ"الإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له".