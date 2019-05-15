شكرا لقرائتكم خبر عن قائد السبسى يلتقى وزير دفاع تونس لبحث اجتماع اللجنة العسكرية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بقصر قرطاج، لتقديم عرض حول نتائج اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية في دورتها الثالثة والثلاثين بالولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الشهر الجاري. وناقش السبسبى ووزير دفاعه ، دعم التعاون الثنائي في مجالات التكوين والتدريب وتبادل المعلومات وتطوير القدرات العملياتية وحماية الحدود. Advertisements كما تناول اللقاء جاهزية القوات العسكرية والأمنية والوضع الأمني على الحدود في ظلّ التطورات الإقليمية خاصة في الشقيقة ليبيا. وقدّم وزير الدفاع لرئيس الجمهورية برنامج الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني في شهر يونيو المقبل.

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