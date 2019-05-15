شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يفتح قصر البطين لاستقبال تهنئات شهر رمضان من المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قصر البطين، لاستقبال المواطنين المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، فى احتفاليه استمرت لساعات طويلة ضمت العديد من فئات الشعب الإماراتى.

ومن ضمن الحاضرين فى استقبال تهنئات شهر رمضان، عدد من الأطباء المتطوعين فى الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، التى أقيمت مؤخراً فى العاصمة أبو ظبى.



استقبال محمد بن زايد



بن زايد



بن زايد يستقبل المهنئين



بن زايد

وحضر اللقاء الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.



جانب من استقبال بن زايد



جانب من الاستقبال فى قصر البطين

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جانب من الاستقبال للاماراتيين



جانب من الاستقبال

يشار أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهد أمس، الثلاثاء، أولى محاضرات مجلسه الرمضانى، والتى ألقاها عالم الأعصاب وخبير الابتكار العالمى، الدكتور بو لوتو، تحت عنوان "علم الابتكار: قابلية التأقلم بشكل طبيعى".



محمد بن زايد يتوسط السيدات



