شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشيخ طلال آل ثانى: الدوحة أجبرتنا على المغادرة وزوجى يتعرض للتعذيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أسماء ريان، زوجة الشيخ القطرى المعتقل طلال آل ثانى، ابن أحد المؤسسين لدولة قطر، إن زوجها تعرض لاعتقال تعسفى، وحرم من العناية الطبية، كما أن زوجها تعرض للتعذيب فى السجون القطرية، لافتة إلى أن السلطات القطرية أجبرتها وعائلتها على مغادرة الدوحة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفى، أن السلطات القطرية حرمت أطفالها من الدخول للمدرسة، مطالبة بمحاكمة عادلة لدحض الاتهامات عن زوجها، وأن النظام القطري يدعي زورا أنه يحترم حقوق الإنسان، موضحة أن السلطات القطرية أجبرتها هى وعائلتها على إخلاء منزلهم، وتعرض أطفالها للتنمر من قبل تنظيم الحمدين حيث حرموا من حقهم فى التعليم.
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