العراق: مقتل 9 إرهابيين وتدمير مقر قيادة لداعش وأسلحة وعبوات ناسفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، عن مقتل 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابى بعملية إنزال جوى، نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في صحراء وادي حوران بمحافظة الأنبار.
وقالت الخلية في بيان صحفى، الأربعاء، أن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا عملية نوعية وبإسناد مباشر من طيران الجيش العراقى والتحالف الدولي، نفذت قيادة العمليات الخاصة الأولى عمليات إنزال جوي وتعقب لفلول عصابات داعش الإرهابي في صحراء وادي حوران أسفرت عن مقتل 9 من إرهابي داعش.
وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن تدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وأنفاق للتنقل والتخفى، مشيرة إلى أن العملية ما زالت مستمرة.
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