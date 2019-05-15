شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثى تدفع بتعزيزات كبيرة باتجاه جنوب الحديدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة من عناصرها باتجاه عدة مواقع جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن التعزيزات التي تضم أعدادا كبيرة من الآليات القتالية، اتجهت نحو مديرتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة، كما استقدمت ميليشيا الحوثي التعزيزات من مديرية الجراحي ومن محافظة إب.

وأشارت إلى أن الميليشيا الانقلابية قصفت - باستخدام قذائف الهاون وقذائف B10 والأسلحة الرشاشة - مواقع متفرقة لقوات الجيش اليمني في مديرية التيحتا.

يشار إلى أن قوات الجيش اليمني والمقاومة تمكنت اليوم الأربعاء من دحر ميليشيات الحوثي من مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع وسط البلاد بالكامل، وأجبرت ميليشيا الحوثي على التراجع إلى منطقتي معزوب والفامر، وذلك بعد معركة عنيفة تمكنت خلالها قوات الشرعية من إخراجها من المدينة، حيث قتل 97 حوثياً وتم أسر 120 آخرين، بينهم قيادات.