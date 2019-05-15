شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية بريطانيا: السلام فى اليمن بات أقرب والاعتداء الحوثى على السعودية غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيرمى هانت، وزير الخارجية البريطانى، أن السلام فى اليمن بات أقرب، مشددا على أن انسحاب الحوثيين ونشر مراقبى الأمم المتحدة ضرورى لأجل عملية السلام.

وقال هانت :"السلام فى اليمن بات أقرب اليوم، انسحاب الحوثيين ونشر مراقبي الأمم المتحدة ضروري لأجل عملية السلام، الشكر للمبعوث الخاص مارتن جريفيثس والجنرال لوليجارد لما بذلاه من جهود بطولية، كما قلت للجانبين في اليمن في مارس، هذا يتحقق بالصبر والدبلوماسية المضنية".



الخارجية البريطانية

Advertisements

وتابع هانت: "مازالت هناك مخاطر حقيقية، فالاعتداء الحوثى على السعودية، يوم أمس غير مقبول، بل إنه يقوض الثقة اللازمة لتسوية الصراع فى اليمن، سوف يجري مجلس الأمن تقييما للتقدم الحاصل، لكن الآن ليس هو الوقت للاستفزاز فى الوقت الذى نقترب فيه من تحقيق النجاح".