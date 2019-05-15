شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة ديوان رئيس جمهورية تونس تقدم استقالتها.. والسبسى يقبلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّمت الوزيرة سلمى اللومى الرقيق، استقالتها من خطّة وزيرة الديوان الرئاسى إلى رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى، الذى قبلها، وفق بيان لرئاسة الجمهورية صدر اليوم، الأربعاء.

وأعرب رئيس الجمهورية، وفق البلاغ، لسلمى اللوم،ى عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها خلال فترة أدائها لمهامها، متمنيًّا لها التوفيق والنجاح في مسيرتها المقبلة، مذكّرا بأنّ مؤسّسة رئاسة الجمهورية تظلّ مؤسّسة محايدة وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب السياسيّة.

واعتبرت اللومى، فى تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، نقلتها عنها وكالة الأنباء التونسية، أ "الوضع الاجتماعىى والاقتصادى، وخاصة السياسي اليوم، يدفعها للاستقالة والتفرغ لهدف مصيرى لتونس، وهو المساهمة فى تجميع العائلة الوسطية التقدمية و توحيدها و وضع حد لتشتتها وانقسامها قبل فوات الأوان."

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يذكر أن رئيس الجمهورية كان عين يوم 1 نوفمبر 2018 سلمى اللومى الرقيق، وزيرة للديوان الرئاسي التي شغلت خطة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية منذ 6 فبراير 2015 مع حكومة الحبيب الصيد (الحكومة الأولى بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014)، وواصلت مهامها على الوزارة نفسها مع حكومة يوسف الشاهد إلى حين تعيينها وزيرة مديرة للديوان الرئاسي في نوفمبر 2018.

ويشار إلى أن سلمى اللومى الرقيق، هى من الشخصيات المؤسسة لحزب حركة نداء تونس.