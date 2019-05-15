ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده وتضامنها مع الإمارات

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أكد الملك خلاله وقوف الأردن وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها، كما نقلت وكالة "بترا".
© REUTERS / SATISH KUMAR
كما أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن عملا تخريبا، في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، تابعتين لشركة "أرامكو"، لافتا إلى تضرر هيكلي السفينتين، من دون وقوع إصابات بشرية أو تسرب نفطي، فيما وصفت طهران الحادثة بـ"مقلقة ومؤسفة" وطالبت بفتح تحقيق لكشف ملابساتها.
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