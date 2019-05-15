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© AP Photo / Abir Sultan
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية العراقية تنسق مع الأطراف كافة، وتلتزم خطاب الحوار وإمكانية البناء على فرص التوازن في ضوء حاجة المنطقة لذلك".
وأضاف البيان: أن "الوضع الأمني مستقر للغاية والعراق بلد يحترم شركاؤه وأصدقائه ويتبادل معهم المصالح المشتركة، ويؤكد على سيادته وحماية مصالحه في نفس الوقت".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أمرت بسحب الموظفين الذين لا يرتبط عملهم بالعمليات من العراق، بما في ذلك العاملين في السفارة ببغداد والقنصلية في أربيل، وتعليق تقديم خدمات منح التأشيرات مؤقتا. وقبل ثلاثة أيام، طالبت السفارة في بغداد المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى العراق بسبب "التوتر المتصاعد".
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد ترد على القرار الأمريكي بسحب عدد من الموظفين العاملين بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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