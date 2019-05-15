مصادر تزيل قلق السعوديين بشأن قرار ملكي طالب به محمد بن سلمان

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وذكرت المصادر، أن "نظام الإقامة المميزة يحظر على المستفيد منها العمل في المهن المقصورة على السعوديين".
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كما يمنح المقيم، مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، في عام 2016.
وأكد ابن سلمان أن مشروع البطاقة الخضراء " جرين كارد"، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في المملكة، وأنه سيكون رافدا من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبلغت تحويلات غير السعوديين للخارج العام 2018 ما يقرب من 136 مليار ريال، وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا في حجم الحوالات المالية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الحوالات لا علاقة لها بالأجور والرواتب بل باستثمارات متستر عليها تعتبر فاقدا للاقتصاد.
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