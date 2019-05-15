الخارجية العراقية "لسبوتنيك" : بغداد مستعدة للعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن

وأشار الصحاف إلى أن التزام بلاده بالحياد الإيجابي لا يعني أن لا موقف لها من جملة الأحداث في المنطقة.

وقال الصحاف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:

"العراق يحترم شركاؤه ويبني على القواعد المشتركة بينه وبينهم، وفي حال طلب من العراق أن يكون له دور في التعاون والتنسيق بما يسهم بتهدئة الأوضاع فان العراق سيقدم كل الفرص والإمكانات المتاحة من أجل أن يعود بالنفع على كل الجيران والأصدقاء والشركاء، لأننا نعتقد أن مفهوم الأمن مفهوم عضوي لا يتجزأ، فأمن العراق من أمن دول الجوار والعكس صحيح".

وأضاف الصحاف: "نحن نلتزم الحياد الإيجابي، وهذا الحياد لا نعني به اللاموقف من جملة الأحداث في المنطقة، وإنما نعني به أننا نستند إلى قاعدة مصالحنا الوطنية التي يعبر عنها أهداف الأمن القومي العراقي".

كما أشار الصحاف إلى أن:

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"العراق يتابع وينسق ويتواصل مع الأطراف كافة بهدف بناء فرص لحلول متوازنة تتيح الأمن والاستقرار لكل الأطراف الفاعلة في المنطقة، بمعنى أننا سنكون في مسار أي فرصة تتيح لنا المبادرة وتتيح لنا أن نكون حلقة وصل واتصال وتنسيق وحوار بين مجموعة الأطراف لأمننا الشامل في المنطقة والذي نسعى إلى أن نكون ركن وطرف أساسي في تحقيقه".

وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من جميع المسؤولين الحكوميين، الذين لا يرتبط عملهم بالعمليات الطارئة، بمغادرة العراق.

وجاء في بيان البعثة الدبلوماسية: "أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بإجلاء الموظفين الحكوميين، الذين لا يرتبط عملهم بالعمليات الطارئة، بما في ذلك من السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل".

وأضافت السفارة أن تقديم خدمات التأشيرة سيتوقف مؤقتا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد رفعت مستوى القلق في العراق وسوريا بشأن التهديد المحتمل للعسكريين من جانب إيران.