عاهل الأردن: نقف إلى جانب الإمارات في الحفاظ على أمنها

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وقوف بلاده إلى جانب الإمارات؛ في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، أجراه معه محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، أكد الملك عبد الله "وقوف الأردن وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها، بعد حادث تعرض 4 سفن لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية للإمارات".

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والإثنين، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة خارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الولايات المتحدة، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني".

وشهد مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم؛ حرب تصريحات بين طهران واشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيران بإغلاقه ردًا على تحرك أمريكي لـ"تصفير" صادرات طهران من النفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.