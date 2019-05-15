العراق يقرر شراء منظومة صواريخ "إس -400" الروسية

موسكو / أمره أباي / الخليج 365

قال السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي، إن حكومة بلاده قررت شراء منظومة صواريخ "إس -400" الروسية.

وأوضح هادي، في تصريح صحفي الأربعاء من موسكو، أن حكومة بلاده قررت شراء منظومة صواريخ "إس -400" إلا أنه لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد للشراء.

Advertisements

وردّا على سؤال حول احتمال اعتراض واشنطن لشراء المنظومة، قال هادي "هناك قنوات دبلوماسية تعنى بحل المشاكل وحلها مع واشنطن".

وفي سياق آخر، دعا السفير العراقي الشركات الروسية وخاصة في مجال النفط والغاز للاستثمار في بلاده، مشيرا إلى أن بلاده تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات الروسية من 9 إلى 30 مليار دولار.

وسبق وأعلن رئيس لجنة المجلس الفيدرالي الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور بونداريف، أن العراق من بين الدول المحتملة لشراء منظومة "إس -400".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.