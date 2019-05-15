المغرب يحذّر من برنامج تجسس على الهواتف عبر "واتساب"

الرباط / أحمد بن الطاهر / الخليج 365

حذّر مركز مغربي تابع لوزارة الدفاع بالمملكة، من برنامج تجسس، يهدد مستخدمي تطبيق "واتساب".

جاء ذلك في مذكرة إخبارية صادرة عن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع لإدارة الدفاع الوطني المغربي (تابعة للوزارة)، اطلع عليها مراسل الخليج 365 الأربعاء.

وقال المركز إن "هناك ثغرة تتيح التجسُّس، وتستهدف تطبيق واتساب".

وأوضح أن "الثغرة تسمح للمخترق بتثبيت برنامج تجسسي على الهواتف التي تستعمل تطبيق واتساب".

ولفت إلى أن "الخطر يتمثل في الوصول إلى المعلومات السرية لمستخدمي واتساب، والمطلوب تحديث التطبيق لتفادي الاختراق".

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وتضمنت المذكرة نفسها روابط لتقارير إعلامية تحدثت عن الموضوع، وذكر أحدها أن إدارة تطبيق "واتساب" تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الاختراق.

والثلاثاء، حث "واتساب" المستخدمين، على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه، لتفادي الاختراق.

وذكرت تقارير إعلامية أن نقطة ضعف في تطبيق "واتساب"، مكنت مهاجمين من وضع برنامج تجسس خبيث على الهواتف، عن طريق الاتصال بالأشخاص المستهدفين باستخدام خاصية الاتصال على التطبيق.

وأضافت أن البرنامج الخبيث طورته مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، ويستهدف هواتف "آندرويد" و"أبل".

ولـ"واتساب" أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم من مختلف دول العالم، وتشير الإحصائيات إلى أنه يجري تداول أكثر من 60 مليار رسالة يوميا على هذه المنصة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.