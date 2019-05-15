400 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة خطر المجاعة باليمن

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365
أعلن البنك الدولي، منح اليمن 400 مليون دولار، للتصدي لمخاطر المجاعة المحتملة ومعدلات سوء التغذية المتزايدة بشكل كبير جراء الصراع المتفاقم منذ أكثر من 4 سنوات بالبلاد.
وقال البنك الدولي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، إن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك وافق على منح اليمن 400 مليون دولار للتصدي لارتفاع معدلات سوء التغذية والإسهام في الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية وخدمات المياه والصرف الصحي للسكان.
وأضاف أن هذا الدعم يشتمل على منحة بقيمة 200 مليون دولار لمساندة المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن الجاري تنفيذه، لتدعيم البيئة المواتية للفرص الاقتصادية على المدى المتوسط، وللتصدي لمخاطر المجاعة المحتملة ومعدلات سوء التغذية المتزايدة.
وبيّن أن منحة أخرى بقيمة 200 مليون دولار، ستكون لمساندة المشروع الطارئ للصحة والتغذية في اليمن الجاري تنفيذه للمساعدة على توسيع نطاق الأنشطة تلبية للاحتياجات الصحية قصيرة الأجل والوقاية من سوء التغذية المزمن والأمراض، بما في ذلك الكوليرا، والحفاظ على الأنظمة الصحية وقدرات الموظفين على المستوى المحلي.
وبهذه المبالغ، تكون المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، قدمت لليمن ما مجموعه 1.7 مليار دولار على هيئة منح منذ عام 2016، حسب البيان.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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