اعتماد #حركة_النقل والتجديد لأكثر من 1500 قائد مدرسة بـ #جازان

صحيفة الخليج الالكترونية اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، حركة قادة وقائدات ووكلاء المدارس والمجدد لهم والمنقولين للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ . وبهذه المناسبة، أثنى الدكتور “الأحوس” على قادة وقائدات المدارس وجهودهم خلال العام الدراسي المنصرم، حيث قدموا جهوداً كبيرة، وأسهموا بشكل فاعل في نجاح العام الدراسي وتحقيق العديد من الجوائز، مضيفاً أن إعلان الحركة بشكل مبكر يسهم في استقرار الميدان وضمان الاستعداد الجيد لانطلاقة العام المقبل، مثمناً جهود جميع منسوبي قسم القيادة المدرسية “بنين وبنات” والإدارات المساندة.

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