حرب النجوم بدأت بين #ريال_مدريد و #برشلونة لاستعادة الزعامة القارية

صحيفة الخليج الإلكترونية

بعد خروجهما المذل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدأ قطبا كرة القدم الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة إعداد العدة لاستعادة الزعامة القارية من خلال التخطيط لابرام تعاقدات ضخمة تعزيزا لصفوفهما الموسم المقبل. وكان ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا (13 لقبا) خرج من الدور ثمن النهائي بخسارته القاسية على ملعبه امام اياكس امستردام الهولندي 1-4 على الرغم من تقدمه 2-1 خارج ملعبه، ولم تكن حال برشلونة افضل لانه تقدم على ملعبه على ليفربول الانكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الاربعة قبل ان يسقط سقوطا مدويا صفر-4 ايابا على ملعب انفيلد ويودع خالي الوفاض.

وللمرة الاولى منذ 2013 لن يكون لقب دوري ابطال اوروبا من نصيب ريال مدريد او برشلونة، وبالتالي بدأ الهجوم المعاكس لقطبي الكرة الاسبانية من اجل وقف احتكار الفرق الانكليزية على المسابقات الاوروبية كما حصل هذا الموسم بعد بلوغ ليفربول وتوتنهام نهائي دوري الابطال، وتشلسي وارسنال نهائي يوروبا ليغ.

وتحدثت الصحف الاسبانية عن قدوم أكثر من محتمل للبلجيكي ادين هازار الى ريال مدريد، والامر ينطبق على الفرنسي انطوان غريزمان الذي اعلن رسميا رحيله عن صفوف اتلتيكو مدريد وبات مرشحا للانتقال الى برشلونة.

ورغم أنها تفتتح في إسبانيا في الأول من تموز/يوليو المقبل (تقفل في الثاني من أيلول/سبتمبر) فإن سوق الانتقالات باتت في الاونة الاخيرة مادة دسمة للصحف الاسبانية، على غرار الاعلان المفاجئ لغريزمان رحيله عن اتلتيكو مدريد في نهاية الموسم.

وقالت صحيفة “ماركا” معلقة على قرار غريزمان بالرحيل “انه ذاهب”. اما صحيفة “سبورت” فذكرت تحت عنوان عريض “غريزمان اتخذ القرار”.

وستتراجع قيمة البند الجزائي لغريزمان من 200 مليون يورو الى 120 مليون في الاول من تموز/يوليو كما اعلنت مصادر مقربة من اللاعب لوكالة “فرانس برس” وهو مبلغ مثير للاهتمام لمهاجم من الطراز العالمي.

ولا شك بان غريزمان اصيب باحباط كبير بعد فشل فريقه اتلتيكو مدريد في احراز اللقب القاري لا سيما أن المباراة النهائية مقررة على ملعب النادي “واندا متروبوليتانو” في الاول من حزيران/يونيو المقبل بعد الخروج على يد يوفنتوس الايطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدور ثمن النهائي.

وعلى الرغم من ان وجهة غريزمان لم تتاكد رسميا، فان جميع الدلائل تشير الى انتقاله الى برشلونة وهو امر كان مرجحا الموسم الماضي قبل ان يعدل الدولي الفرنسي عن قراره في اللحظة الاخيرة ويخرج بشريط فيديو يؤكد فيه بقاءه مع فريقه الحالي قبل ايام من انطلاق مونديال روسيا.

ويعتبر مدير صحيفة “سبورت” ارنست فولش بان الاراء منقسمة حول غريزمان. وقال في هذا الصدد “غريزمان لاعب يثير جدلا واضحا. انه لاعب رائع وهداف لكنه بعيد جدا لكي يكون الهداف صاحب القميص الرقم 9 الذي يحتاجه الفريق للحلول بدلا من (الاوروغوياني) لويس سواريز”.

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وذكرت تقارير أن غريزمان مستعد لتخفيص اجره السنوي من 20 مليون يورو الى 17 للانتقال الى الفريق الكاتالوني.

وكون الفرق الاسبانية ستحظى باموال كثيرة جراء حقوق النقل الجديدة في الدوري الاسباني لموسم 2019-2020، يمكن لبرشلونة ان ينفق مبلغا قياسيا هذا الصيف، فبعد حسم صفقة انتقال صانع العاب اياكس فرنكي دي يونغ الى صفوفه مقابل 75 مليون يورو، وبانتظار اتمام صفقة غريزمان مقابل 120 مليون يورو، يسعى الفريق الكاتالوني الى التعاقد مع مدافع وقائد اياكس ماتيس دي ليخت الذي يقدر ثمنه ب70 مليون يورو، اي أن القيمة الاجمالية للتعاقدات ستقارب 300 مليون يورو.

وربما يستعيد برشلونة بعضا من هذه الاموال من خلال التخلي عن المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو ولاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش او المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي.