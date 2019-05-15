شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق مؤقت.. أرامكو: استئناف ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شركة أرامكو استئناف ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين المنطقة الشرقية وينبع، وذلك بعد إغلاق مؤقت بسبب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الخط أمس الثلاثاء.

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