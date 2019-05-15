انت الان تتابع السعودية توافق رسميا على نظام الإقامة المميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قرر مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، الموافقة على نظام الإقامة المميزة. وجاء في نص القرار أنه "بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (148/ 41) وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 ـ 44/ 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك". يأتي القرار في سياق تواصل السعودية تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصادها، واقر مجلس الشورى، نظام الإقامةالمميزة الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.

وأنشأت السعودية مركزا يسمى مركز الإقامة المميزة، ويختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، حيث ينقسم مشروع الإقامة المميزة إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة

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