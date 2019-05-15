السعودية توافق رسميا على نظام الإقامة المميزة

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قرر مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، الموافقة على نظام الإقامة المميزة. وجاء في نص القرار أنه "بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (148/ 41) وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 ـ 44/ 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك". يأتي القرار في سياق تواصل السعودية تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصادها، واقر مجلس الشورى، نظام الإقامةالمميزة الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.
وأنشأت السعودية مركزا يسمى مركز الإقامة المميزة، ويختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، حيث ينقسم مشروع الإقامة المميزة إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة
وأنشأت السعودية مركزا يسمى مركز الإقامة المميزة، ويختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، حيث ينقسم مشروع الإقامة المميزة إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب.
ويمكنه أيضا من استقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتماشى نظام «الإقامة المميزة» مع ما أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مسبقا، عن مشروع البطاقة الخضراء «جرين كارد»، خلال لقائه بقناة «العربية» في عام 2016.
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