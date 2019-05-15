زي انهاردة.. إسرائيل تعلن القدس المحتلة عاصمة لها

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في مثل هذا اليوم 15 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1980: إسرائيل تعلن أن القدس العربية المحتلة هي عاصمتها إلى الأبد. في عام 1571: التتار يحرقون العاصمة الروسية موسكو بعد الاستيلاء عليها. وفي عام 1948: الجيوش العربية تدخل فلسطين إبان حرب 1948، ويعرف هذا اليوم بتقسيم فلسطين. وفي عام 1923: تأسيس إمارة شرق الأردن.

وفي عام 1932: اغتيال رئيس وزراء اليابان إنوكاي تسيوشي.وفي عام 1941: اندلاع ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق.وفي عام 1957: بريطانيا تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادي.وفي عام 1988: الجيش السوفييتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من الاحتلال.وفي عام 2004: سقوط طائرة تدريب سعودية من نوع

وفي عام 1932: اغتيال رئيس وزراء اليابان إنوكاي تسيوشي. وفي عام 1941: اندلاع ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق. وفي عام 1957: بريطانيا تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادي. Advertisements وفي عام 1988: الجيش السوفييتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من الاحتلال. وفي عام 2004: سقوط طائرة تدريب سعودية من نوع هوك ومقتل قائدها. وفي عام 1048: ولد عمر الخيام، عالم وشاعر فارسي. وفي عام 1850: ولد بيير كوري، عالم فيزيائي فرنسي، وزوج العالمة الشهيرة ماري كوري. وفي عام 1920: ولد نصر الله بطرس صفير، بطريارك الكنيسة المارونية. وفي عام 1997: توفي سعد الله ونوس، كاتب ومسرحي سوري.

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