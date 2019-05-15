انت الان تتابع الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - أرشيفية

قال عضو بالمجلس العسكري السودانى، الثلاثاء، إن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على استمرار الفترة الانتقالية في البلاد لمدة 3 سنوات. وبحسب تصريحات الفريق ياسر العطا، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على 67% من مقاعد المجلس التشريعي، والبقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف عضو المجلس العسكري أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة.

وأكد العطا أن المجلس أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع تحالف المعارضة للتحقيق «فيما تم من استهداف للمعتصمين».وجاء إعلان الاتفاق بعد وقت شهدت فيه العاصمة السودانية حالة من الاحتقان لدى المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش، بسبب مواجهات مع قوات ترتدى الزي العسكري سقط خلالها ضابط بالجيش و5 مدنيين على الأقل،