كورنيش الدمام.. متنفس أهالي الشرقية في رمضان

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

جذبت المسطحات الخضراء على كورنيش مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك، العائلات من أجل قضاء أجمل الأوقات على أجواء نسيم البحر العليل مع تحقيق المتعة للأطفال باللعبَ والترفيه على الألعاب المنتشرة بالكورنيش.

وعلى الرغم من ميل الأجواء هذه الأيام في المنطقة الشرقية إلى الحرارة المتوسطة إلا أن أهالي الشرقية وزوارها يحرصون على الذهاب إلى البحر، وتناول وجبة الإفطار على ضفافه مع الأسرة، بينما يفضل البعض الجلوس على البحر عقب الخروج من صلاة التراويح حيث الهواء الطلق، ومتعة الحديث مع الأصدقاء حتى ساعة السحور.

وأوضح المواطن سعيد الشايب أنه يستمتع بالجلوس على البحر مع أسرته خصوصًا على الواجهة البحرية، إذ يفضل كسر الرتابة والعمل اليومي على حد قوله، وقضاء جو أسري شيّق بين أطفاله، فيما وصف المواطن بدر الربيع الإفطار الرمضاني على كورنيش الدمام بـ “المذاق الخاص” واللحظات الجميلة التي يستأنس فيها الجميع بالجلوس مع بعضهم البعض في جو من الراحة والهدوء.