شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الولاء للوطن تقترح مشروع قانون لتنقية الحياة السياسية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّمت كتلة الولاء للوطن، فى تونس، مقترح قانون أساسى يتعلق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية، ويهدف إلى تنقية الحياة السياسية، من الشوائب التى تشوّهها أمام الرأى العام، وتجعل المواطنين ينفرون من السياسة والسياسيين بمختلف أطيافهم.

كما أوضح رئيس كتلة الولاء للوطن، رياض جعيدان، لجريدة"المغرب" التونسية، أن مشروع القانون فرضته ممارسات غير مقبولة لبعض السياسيين، مما أدى إلى فقدان الثقة بين الناخب والمُنتخب وبين الطبقة الحاكمة والمعارضة، وتشويه الحياة السياسية وتشويه العمل السياسى لدى الناس.

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وأكد جعيدان، أن هذا القانون ينص على منع السياحة الحزبية، ومنع السياحة البرلمانية والسياحة الحكومية التى اعتبرها بدعة تونسية بانضمام شخص ما إلى الحكومة فى إطار ائتلاف حكومى، ومن ثمّ ينسلخ عن حزبه ويبقى عضوا بالحكومة حتى لو قرر حزبه الخروج من ذلك الإئتلاف، وفق تعبيره.