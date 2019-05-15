شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق فى موسكو ينفى وجود مفاوضات بين بغداد وموسكو لشراء "إس-400" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى سفير العراق في موسكو حيدر منصور هادي، اليوم الأربعاء، ما نسبته له وسائل إعلام من تصريحات بشأن عزم بغداد على شراء منظومة الصواريخ "إس-400" من روسيا. وقال السفير العراقي - في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" - "لم أتحدث قط عن وجود مفاوضات حول هذا الموضوع، ولا عن وجود عن صفقة".

وكانت وسائل إعلام روسية قد نسبت في وقت سابق، تصريحات للسفير العراقي، تفيد بأن بغداد قررت شراء منظومة الصواريخ إس-400" من روسيا.

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