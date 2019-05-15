"الداخلية العرب" يدين استهداف المليشيات الحوثية لمحطتى ضخ بترول بالرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الهجوم الإرهابى الذى استهدف به الحوثيون محطتى ضخ بترولى بمنطقة (الرياض) بالمملكة العربية السعودية. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - فى بيان لها صادر اليوم الأربعاء، عن مكتبها الإعلامى بالقاهرة، أن هذا العمل الإجرامى الخطير يكشف توقيته بما لا يدع مجالا للشك الولاءات الحقيقية للمليشيات الحوثية، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التى تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية. وأعربت عن تقديرها لسعى المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

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