شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب تعرض لهجوم إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن أرامكو السعودية استأنفت ضخ النفط الخام عبر خط أنابيبها شرق-غرب، بعد إغلاقه مؤقتا لإجراء فحوص عقب هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على محطتى ضخ.

كان وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، قال إن هجوم أمس الثلاثاء أدى لاشتعال النيران بمحطة الضخ رقم 8، متسببا فى أضرار طفيفة.

Advertisements

وقالت أرامكو إنها أوقفت ضخ الخام عبر خط الأنابيب، الذى ينقل النفط السعودى من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، كإجراء احترازى، وإن إمداداتها من النفط والغاز لم تتأثر.